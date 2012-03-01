鸡蛋牛奶汤 春季快速减肥食谱

核心提示：春季快速减肥吃什么？小编推荐两款营养低卡的减肥食谱，可以作为减肥代餐。一起试一试吧！
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快速减肥食谱一：小松菜鸡蛋牛奶汤
材料：小松菜，生鸡蛋，盐，牛奶，橄榄油。
做法：将这些小松菜清洗干净，格调水分。将牛奶倒在锅中，煮熟，放入小松菜，鸡蛋，煮开之前放在碗中，最好加一些橄榄油拌匀。
功效：据分析，小松菜是一种高钙和维生素A、B、C的蔬菜，口感好，日本人称之为健康美味的绿叶蔬菜。而牛奶和鸡蛋帮助我们补充适当的蛋白质和钙质，保证在减肥之余控制营养均衡。
快速减肥食谱二：甜椒金枪鱼汤
材料：红甜椒，生姜，金枪鱼罐头，盐，胡椒粉，藕粉。
做法：将这些生姜，甜椒切碎，从切圈，用小锅将水煮开，倒入甜椒，生姜，金枪鱼罐头，煮一下，加一些盐，胡椒粉调味。在小碗当中用水溶解藕粉，慢慢倒入锅中，搅匀。
功效：金枪鱼肉低脂肪、低热量，还有优质的蛋白质和其他营养素，食用金枪鱼食品，不但可以保持苗条的身材，而且可以平衡身体所需要的营养，是现代女性轻松减肥的理想选择。而甜辣椒则富含丰富的维生素C，除此之外，更含有丰富地铁、镁、钾以及钙，对於消除便秘非常有帮助。
小编提示：以上两款减肥食谱可以作为减肥代餐，也就是代替较高热量的菜肴。饮食减肥要注意控制热量，营养搭配，适量增加蔬菜水果的比重，并且配合运动，会收到更好的减肥效果哦！
（责任编辑：宋雪）
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