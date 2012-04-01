核心提示：土豆仅含0.1%的脂肪，是所有充饥食物无法比拟的。用土豆代替主食，可以减少脂肪摄入，促进脂肪代谢，有效减肥塑形。

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2款土豆减肥食谱 促进代谢快速塑身。

土豆减肥食谱一：煎土豆

材料：土豆、海苔、酱油膏。

做法：将土豆打成泥，下面铺着海苔片，然后再放入锅中，用小火两面煎熟，最后淋上酱油膏即可。

功效：土豆仅含0.1%的脂肪，是所有充饥食物无法比拟的。每天吃些土豆代替主食，可以减少脂肪摄入，使多余的脂肪逐渐代谢掉，消除肥胖的烦恼。因此，土豆是这款排毒减肥食谱中最主要的材料。

土豆减肥食谱二：西兰花土豆汤

材料：西兰花，土豆，生鸡蛋，味增，芝士粉，柠檬。

做法：将这些西兰花清洗干净，切小粒，土豆清洗干净，带皮用保鲜膜裹住，加热4分钟，去皮，切小粒。将鸡蛋放在碗中，加一些味增，芝士粉，搅拌均匀。用锅将水烧开，将西兰花，土豆放进去，煮开之后将鸡蛋放进去，煮一会，将汤倒入碗中，加一些柠檬汁调味。

功效：西兰花可能最显著的就是具有防癌抗癌的功效，菜花含维生素C较多，比大白菜、番茄、芹菜都高，尤其是在防治胃癌、乳腺癌方面效果尤佳。而土豆和柠檬是帮助我们脂肪代谢，快速塑身。

小编提示：土豆的脂肪含量虽然不多，但是淀粉含量较高。用土豆代替主食是可行的，但是请记住吃土豆时就不要再吃米饭等主食。饮食减肥加上运动减肥，会收到更好的减肥效果！

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（责任编辑：宋雪）