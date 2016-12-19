宝妈逆袭记 减肥就是一种生活习惯

以前试过三天减肥法，我只想说那简直不是人干的事啊，第一天只能喝水什么都不吃，到晚上饿的两眼昏花，走不动路了。
后来在网上慢慢查看各类减肥方法，发现只有少吃多运动才能消耗多余的热量，幸亏及时遇见39减肥学院这个公众号，关注了之后每天都会看那些减肥成功的帖子。每天坚持一个半小时运动，也没有刻意节食，只是每餐吃八分饱。
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我是从今年4月13号开始减肥的，身高163，减肥前132，减肥后106，已经维持这样的状态两个月了，没有反弹。目标是100斤。一直都在瘦身的路上，即使瘦下来了也不会松懈，现在已经养成良好的习惯了，每天早起一杯温开水，很少吃高脂肪的东西了。开始减肥是因为我发现以前的衣服都穿不上了，才发现已经胖的不像样了，总之就是爱美嘛。
以前试过三天减肥法，我只想说那简直不是人干的事啊，第一天只能喝水什么都不吃，到晚上饿的两眼昏花，走不动路了。
后来在网上慢慢查看各类减肥方法，发现只有少吃多运动才能消耗多余的热量，幸亏及时遇见39减肥学院这个公众号，关注了之后每天都会看那些减肥成功的帖子。每天坚持一个半小时运动，也没有刻意节食，只是每餐吃八分饱。
早上一般都吃一个白煮蛋，加一碗稀饭，要不就是杂粮粥或者豆浆，或者燕麦牛奶，再加上一个水果，苹果梨子橘子什么的换着吃。
中午半碗米饭，肉类也吃，但以蔬菜为主，我喜欢餐前喝一碗汤。
晚上吃的比较少，一般只吃一碗稀饭加上蔬菜。尽量不挑食每天各种蔬菜换着吃。三餐中间饿了的话就会加个水果或者一盒牛奶。
开始减肥最难的当然就是管不住嘴了，渐渐的养成习惯了就感觉没有那么难熬。
另外，喝喜酒的时候或者和朋友聚餐的时候都会随便吃的，但是这种放开吃的情况，每个月最多一两次，平时还是很注意的。
跳绳，郑多燕，pump it up等，每天运动一个半小时，分次的，上午45分钟，下午45分钟。我已经是两个孩子的妈妈了。很多妈妈说带娃没时间运动，我的办法就是，等娃睡着再运动。也可以边带娃边减肥，看电视的时候不坐着，能站着就不坐着，能坐着就不躺着，我每天接大宝上学都是走路。
另外有人说带娃这么累了，哪有精力运动？我的体会是，运动会让体质变好，我减肥前上楼都上气不接下气的。减肥后坚持运动发现自己爱上了那种挥汗如雨的感觉，全身都充满了活。
常做运动：跳绳 郑多燕 HIIT 快走
减肥过程中有没有遇到过平台期，最后是怎么突破的？
当然也遇到过平台期，平台期就是只要坚持下去就好了，改变之前的运动方法，一开始我每天跳绳做有氧操，后来加上HIIT（我每次练半个小时，主要动作就是卷腹，开合跳，波比跳这些）就发现平台期很容易就突破了。
已经减下来多久了？现在运动跟饮食和减肥的时候一样吗？
最近这两个月体重也没再上涨，一直保持着减肥后的体重，期间偶尔也会有欺骗餐，平时都是严格控制热量的摄入。其实减肥就是一个好的生活习惯，只要习惯了我感觉一点也不难坚持！即使不需要减肥的人也应该保持这种健康的生活状态！
有什么话想对正在减肥的朋友说的？
最后我想对所有正在减肥路上的朋友们说其实减肥一点都不难，只要坚持健康的生活习惯就好。你会发现瘦下来了的感觉真好！
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