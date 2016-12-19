宝妈逆袭记 减肥就是一种生活习惯

2016-12-19 作者: 群儿

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我是从今年4月13号开始减肥的，身高163，减肥前132，减肥后106，已经维持这样的状态两个月了，没有反弹。目标是100斤。一直都在瘦身的路上，即使瘦下来了也不会松懈，现在已经养成良好的习惯了，每天早起一杯温开水，很少吃高脂肪的东西了。开始减肥是因为我发现以前的衣服都穿不上了，才发现已经胖的不像样了，总之就是爱美嘛。

达人小档案

昵称： 群儿 身高： 163cm 年龄： 28 职业： 白领 所在地： 中国 最高体重： 66kg 目前体重： 53KG 减重成果： 13KG（26斤） 减肥历时： 6个月 宣言： 减肥其实是从一点一滴的生活习惯开始的。

减肥成功关键字 管住嘴

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郑多燕

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快走

减肥方法

饮食 早上一般都吃一个白煮蛋，加一碗稀饭，要不就是杂粮粥或者豆浆，或者燕麦牛奶，再加上一个水果，苹果梨子橘子什么的换着吃。 中午半碗米饭，肉类也吃，但以蔬菜为主，我喜欢餐前喝一碗汤。 晚上吃的比较少，一般只吃一碗稀饭加上蔬菜。尽量不挑食每天各种蔬菜换着吃。三餐中间饿了的话就会加个水果或者一盒牛奶。 开始减肥最难的当然就是管不住嘴了，渐渐的养成习惯了就感觉没有那么难熬。 另外，喝喜酒的时候或者和朋友聚餐的时候都会随便吃的，但是这种放开吃的情况，每个月最多一两次，平时还是很注意的。